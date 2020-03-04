ВИДЕО. Тайсон забил третий гол в ворота Днепра-1

Сегодня, 4 марта, в Харькове проходит матч 21-го тура УПЛ, в котором донецкий «Шахтер» принимает «Днепр-1».
На 19-й минуте Тайсон забил третий гол в ворота Днепра-1, доведя счет до разгромного (3:0). Смотрите видео гола.
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Источник — Футбол 1/2/3
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