ВИДЕО. Тайсон забил третий гол в ворота Днепра-1

Донецкий «Шахтер» громит соперника в матче 21-го тура УПЛ

  • 04.03.2020 20:16
  • 2015 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Тайсон забил третий гол в ворота Днепра-1
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон

Сегодня, 4 марта, в Харькове проходит матч 21-го тура УПЛ, в котором донецкий «Шахтер» принимает «Днепр-1».

На 19-й минуте Тайсон забил третий гол в ворота Днепра-1, доведя счет до разгромного (3:0). Смотрите видео гола.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    yushkovvasiliy
    online
      yushkovvasiliy, 04.03.2020 21:50
    0
    Новая фишка взорвала интернет — теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир теперь можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://t1p.de/ydrc
    Ссылка
    ramos2010
      ramos2010, 04.03.2020 20:52
    0
    Взагалі то відео, а не ФОТО
    Ссылка
    yushkovvasiliy
    online
      yushkovvasiliy, 04.03.2020 21:50
    0
    Новая фишка взорвала интернет — теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир теперь можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://t1p.de/ydrc
    Ссылка
    ramos2010
      ramos2010, 04.03.2020 20:52
    0
    Взагалі то відео, а не ФОТО
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности