Олег ЛУЖНЫЙ: «Сборная Украины сейчас на очень высоком уровне»

Бывший футболист сборной Украины Олег Лужный подвел итоги жеребьевки Лиги наций для украинской национальной команды.

«Нормальный жребий. Сборная Украины сейчас на очень высоком уровне, поэтому в этой группе все команды равны. Кто подойдет к этому турниру в лучшей форме, у кого будет больше везения — тот и выиграет.

Кто лучше — Испания или Германия? Они одинаковы. Как я уже сказал, кто будет в лучшей форме — тот и выиграет. Футболисты — это же не роботы, а живые люди. Кто-то плохо себя чувствует, у кого плохое настроение, чувствует усталость после большого количества серьезных матчей — это будет решающим фактором. Три игрока вылетели из команды — все, уже не та игра», — считает Лужный.