Олег ЛУЖНЫЙ: «Сборная Украины сейчас на очень высоком уровне»

Специалист поделился впечатлениями о жеребьевке Лиги наций для «сине-желтых»

  • 04.03.2020 17:35
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Олег ЛУЖНЫЙ: «Сборная Украины сейчас на очень высоком уровне»
© dynamo.kiev.ua. Олег Лужный

Бывший футболист сборной Украины Олег Лужный подвел итоги жеребьевки Лиги наций для украинской национальной команды.

«Нормальный жребий. Сборная Украины сейчас на очень высоком уровне, поэтому в этой группе все команды равны. Кто подойдет к этому турниру в лучшей форме, у кого будет больше везения — тот и выиграет.

Кто лучше — Испания или Германия? Они одинаковы. Как я уже сказал, кто будет в лучшей форме — тот и выиграет. Футболисты — это же не роботы, а живые люди. Кто-то плохо себя чувствует, у кого плохое настроение, чувствует усталость после большого количества серьезных матчей — это будет решающим фактором. Три игрока вылетели из команды — все, уже не та игра», — считает Лужный.

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Источник — Футбол 24

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