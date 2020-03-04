Юрий ВАКУЛКО: «Супряга — герой матча с Динамо»

22-летний украинский полузащитник «Днепра-1» Юрий Вакулко поделился впечатлениями о победе над киевским «Динамо» (3:1) в поединке 20-го тура УПЛ.

— Удаление Полевого оказалось по делу?

— В игре казалось, что безобидное нарушение, максимум — желтая карточка. Мне кажется, таких моментов в игре много. На повторе, особенно в замедленной съемке, такое всегда будет смотреться жестче.

— К судейству Монзуль, которая трижды обращалась к помощи VAR, претензий нет?

— Мне понравилось судейство, возможно, если бы проиграли, было бы другое ощущение.

— Супряга — герой матча с «Динамо»?

— Безусловно, он — герой матча, но нельзя не отметить всю команду. У всех было желания выиграть, особенно во втором тайме. Когда приходит столько людей на стадион, хочется всегда показывать хороший футбол. Но с такими командами, как «Динамо», важен результат, игра отходит на второй план.