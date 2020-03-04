Йожеф САБО: «Посмотрим, какова сборная Украины на самом деле»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями о жеребьевке Лиги наций.
«Группа очень приличная. Будет на что посмотреть. Очень интересно, как мы сыграем с Испанией и Германией. Здесь уже мы увидим уровень нашей сборной — соперники попались сильнее, чем были до сих пор. Конечно, после чемпионата Европы о шансах можно будет говорить конкретнее. Если смотреть сейчас, то фавориты — немцы и испанцы, но нет ничего страшного. Посмотрим, какова наша сборная на самом деле», — отметил Сабо.
Источник — 1927.kiev.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.