Йожеф САБО: «Посмотрим, какова сборная Украины на самом деле»

Специалист подвел итоги жеребьевки Лиги наций

  • 04.03.2020 16:05
  • 1212 просмотров
  • 1 комментарий
Йожеф САБО: «Посмотрим, какова сборная Украины на самом деле»
© ТК Футбол. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями о жеребьевке Лиги наций.

«Группа очень приличная. Будет на что посмотреть. Очень интересно, как мы сыграем с Испанией и Германией. Здесь уже мы увидим уровень нашей сборной — соперники попались сильнее, чем были до сих пор. Конечно, после чемпионата Европы о шансах можно будет говорить конкретнее. Если смотреть сейчас, то фавориты — немцы и испанцы, но нет ничего страшного. Посмотрим, какова наша сборная на самом деле», — отметил Сабо.

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Источник — 1927.kiev.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    VVV
    online
      VVV, 04.03.2020 16:12
    0
    Тобто в матчах зі збірною Португалії і Сербії рівень збірної ми не бачили «на самом деле»?
    Ссылка
    VVV
    online
      VVV, 04.03.2020 16:12
    0
    Тобто в матчах зі збірною Португалії і Сербії рівень збірної ми не бачили «на самом деле»?
    Ссылка
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