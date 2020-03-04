Динамо теряет де Пену

Уругвайский вингер киевлян выбыл на полторы недели из-за травмы

  • 04.03.2020 15:42
  • 6687 просмотров
  • 3 комментария
Динамо теряет де Пену
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

27-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена из-за повреждения задней поверхности бедра пропустит полторы недели.

Уругваец вышел в стартовом составе киевлян на матч 21-го тура УПЛ против «Колоса» (2:0), но в начале второго тайма получил травму и был заменен.

В текущем сезоне де Пена провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамомания

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.03.2020 16:49
    +1
    u6464u, 04.03.2020 16:42
    таких пен в молодежке киевлян 90 процентов.
    Там одна пена , в этой молодёжке , а пена волну не гонит.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 04.03.2020 16:42
    -4
    таких пен в молодежке киевлян 90 процентов.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.03.2020 16:02
    +2
    Де Пена однозначно гравець основу, швидшого одужання!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.03.2020 16:02
    +2
    Де Пена однозначно гравець основу, швидшого одужання!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.03.2020 16:49
    +1
    u6464u, 04.03.2020 16:42
    таких пен в молодежке киевлян 90 процентов.
    Там одна пена , в этой молодёжке , а пена волну не гонит.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности