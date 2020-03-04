Динамо теряет де Пену

27-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена из-за повреждения задней поверхности бедра пропустит полторы недели.

Уругваец вышел в стартовом составе киевлян на матч 21-го тура УПЛ против «Колоса» (2:0), но в начале второго тайма получил травму и был заменен.

В текущем сезоне де Пена провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.