Динамо теряет де Пену

27-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена из-за повреждения задней поверхности бедра пропустит полторы недели.
Уругваец вышел в стартовом составе киевлян на матч 21-го тура УПЛ против «Колоса» (2:0), но в начале второго тайма получил травму и был заменен.
В текущем сезоне де Пена провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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Источник — Динамомания
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