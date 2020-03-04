Виктор ЦЫГАНКОВ: «Рад вернуться»

22-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков поделился впечатлениями о победе над «Колосом» (2:0) в поединке 21-го тура УПЛ.

«Рад вернуться. Спасибо за поддержку», — написал Цыганков в Instagram. Из-за повреждения Виктор пропустил большую часть зимних сборов «Динамо».

В поединке с «Колосом» Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и провел полный матч, сделав счет 2:0 на 55-й минуте встречи.