Виктор ЦЫГАНКОВ: «Рад вернуться»

22-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков поделился впечатлениями о победе над «Колосом» (2:0) в поединке 21-го тура УПЛ.
«Рад вернуться. Спасибо за поддержку», — написал Цыганков в Instagram. Из-за повреждения Виктор пропустил большую часть зимних сборов «Динамо».
В поединке с «Колосом» Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и провел полный матч, сделав счет 2:0 на 55-й минуте встречи.
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Источник — Instagram
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