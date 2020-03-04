Виталий ГАВРИШ: «Вдесятером против Динамо тяжело играть»

Защитник «Колоса» – о поражении киевлянам

  • 04.03.2020 13:02
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Виталий ГАВРИШ: «Вдесятером против Динамо тяжело играть»
© ФК Колос

Капитан «Колоса» Виталий Гавриш прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:2) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги. 

«Динамо» не удивило, в принципе. Неплохо начали, но пропустили. Не особо логичный гол в целом получился. Не скажу, что он нас надломил. Мы нормально продолжили играть, просто, честно говоря, красная карточка… Это немного надломило. Вдесятером против Киева тяжело играть. Это сломало нашу игру и все наши планы.

VAR есть VAR, зато нет претензий к судьям, это очень большой плюс. Вдесятером отыграли почти весь матч, получили нагрузку, поэтому теперь у нас главная задача - восстановиться и готовиться спокойно к «Шахтеру».

Обычно команды, которые только выходили из Первой лиги, они боролись за выживание. На сегодняшний день мы боремся за топ-6, для нас это уже позитивный результат. Если попадем в первую шестерку, то вообще будет хороший сезон», - сказал Гавриш в интервью клубной пресс-службе.

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Источник — Sport.ua

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