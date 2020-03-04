Костюк / Кужмова – Калашникова / Савиных. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 4 марта, украинская теннисистка Марта Костюк стартует в парной сетке турнира международной серии в Лионе.
В паре с Викторией Кужмовой из Словакии украинка сразится за віход в четвертьфинал против третьего сеяного дуэта Оксана Калашникова (Грузия) / Валерия Савиных (Россия).
Поединок состоится третьим запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
Ранее Марта проиграла матч одиночного разряда.
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Источник — Sport.ua
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