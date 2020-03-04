Костюк / Кужмова – Калашникова / Савиных. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 4 марта, украинская теннисистка Марта Костюк стартует в парной сетке турнира международной серии в Лионе.

В паре с Викторией Кужмовой из Словакии украинка сразится за віход в четвертьфинал против третьего сеяного дуэта Оксана Калашникова (Грузия) / Валерия Савиных (Россия).

Поединок состоится третьим запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

Ранее Марта проиграла матч одиночного разряда.