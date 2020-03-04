ВИДЕО. Герой дня. Немецкий вратарь отбил пять пенальти за матч

Бац вывел свою команду в следующий раунд

  • 04.03.2020 12:00
  • 3233 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Герой дня. Немецкий вратарь отбил пять пенальти за матч
© twitter

Клуб четвертого дивизиона «Саарбрюкен» стал полуфиналистом Кубка Германии по футболу. В 1/4 финала команда в серии пенальти обыграла «Фортуну». Главным героем стал вратарь Даниэль Бац, который отбил пять пенальти, один в основное время и 4 в послематчевой лотерее.

«Саарбрюкен» - «Фортуна» - 1:1. По пенальти – 7:6
Голы: 1:0 – 31 Йенике, 1:1 – 90 Йоргенсен.

«Саарбрюкен» – Бац, Мюллер, Шорх, Уаферро (Фроэзе, 18), Барилла, Цайц, Йенике, Пердедай (Андрист, 109), Мендлер (Якоб, 78), Юрхер (Голлай, 80), Целльнер.

«Фортуна» – Кастенмайер, Зуттнер, Айхан, Йоргенсен, Циммер (Циммерманн, 78), Штегер, Бодзек (Караман, 46), Моралес, Томми (Скрибски, 73), Офори (Ампома, 105), Хеннингс.

Предупреждения: Офори (45), Томми (72), Йенике (75), Йоргенсен (105), Голлай (114), Моралес (116), Штегер (118).

 

 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 04.03.2020 12:40
    0
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    online
      Al Zolo, 04.03.2020 12:18
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    online
      Al Zolo, 04.03.2020 12:18
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    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 04.03.2020 12:40
    0
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