До старта Евро-2020 осталось 100 дней

До старта финального турнира чемпионата Европы-2020 года осталось 100 дней.



Напомним, что соревнования 24-х сильнейших сборных нашего континента, которые будут принимать 12 арен по всему Старому Свету, начнутся 12 июня на римском стадионе «Олимпико», где сойдутся команды Турции и Италии.



Сборная Украины свой первый поединок на турнире проведет 14 июня в Амстердаме, где на «Йохан Кройфф Арене» встретится с Нидерландами.



Второй матч группового раунда наша команда сыграет 18 июня в Бухаресте на стадионе «Арена Национале» с победителем плей-офф Лиги наций (состоится в марте), а третий - 22 июня тоже в столице Румынии с Австрией.



Финал Евро-2020 состоится на лондонском стадионе «Уэмбли» 12 июля.

Ранее стало известно расписание матчей сборной Украины в Лиге наций.