Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине уже давно никто не играет на синтетике»

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением об игре на синтетике перед матчем за Суперкубок Беларуси.

«Я не сторонник футбола на синтетике. В Украине уже давно никто не играет на таких поля. Все натуральное. Но что имеем, то имеем. Приходится играть. Я как тренер должен быть готов выходить на этот газон.

Мы с брестским «Динамо» в одинаковых условиях. Победит тот, кто этого больше хочет, и тот, кто этого больше заслужит по игре. Сегодня мы будем точно знать обладателя Суперкубка Беларуси», – сказал Вернидуб.

Матч «Динамо-Брест» – «Шахтер Солигорск» состоится сегодня, 4 марта. Начало в 18:30 по Киеву.

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