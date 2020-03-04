Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине уже давно никто не играет на синтетике»

Украинский тренер не рад покрытию поля в предстоящем матче за Суперкубок Беларуси

  • 04.03.2020 12:04
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Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине уже давно никто не играет на синтетике»
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением об игре на синтетике перед матчем за Суперкубок Беларуси. 

«Я не сторонник футбола на синтетике. В Украине уже давно никто не играет на таких поля. Все натуральное. Но что имеем, то имеем. Приходится играть. Я как тренер должен быть готов выходить на этот газон.

Мы с брестским «Динамо» в одинаковых условиях. Победит тот, кто этого больше хочет, и тот, кто этого больше заслужит по игре. Сегодня мы будем точно знать обладателя Суперкубка Беларуси», – сказал Вернидуб.

Матч «Динамо-Брест» – «Шахтер Солигорск» состоится сегодня, 4 марта. Начало в 18:30 по Киеву.

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Источник — Трибуна

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