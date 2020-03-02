Юрий ВЕРНИДУБ: «Украине VAR не поможет. Есть клубы, которые за уши тянут»

Украинский наставник солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал внедрение системы VAR в украинской Премьер-лиге.
«VAR – это хорошо, в плане европейских стран. Что касается Украины, я не верю, что он поможет исправлять те ошибки. Там, где эти ошибки есть, там они и будут. Будет VAR ставить то, что угодно. Давайте откровенно смотреть. Есть клубы, которые за уши тянут, а есть клубы, которых где-то хотят на место поставить.
Я не боюсь этих слов, потому что так всегда было. Вы читали о том, сколько в чемпионате сделано ошибок в пользу команды, и кто лидер, а сколько в минус для команды и кто пострадал?
В своё время помню статью «Аномальное количество пенальти пробивает Заря». Я тогда даже сам задумался. Думаю посмотрю. 11 мы пробили пенальти. Был лишь 1 спорный пенальти 50% на 50% — это в игре с Черноморцем. Но это пенальти при счете 3:0 в пользу Зари. Все остальные 10 пенальти были чистейшими и VAR не надо. Кому-то выгодно было запустить эту утку. А я скажу кому. Как раз это было накануне игры с Шахтером. И почему потом эти ссоры пошли? Я считаю, это неправильно. СМИ должны быть, но в равной степени ко всем клубам», - сказал Вернидуб.
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Источник — #FootballHub
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тут как,либо он доказывает это и при этом не на словах
либо он "постоянно тут назваться пизтлом"
одно из двух,иначе он не мужик
То есть с тем что якобы ДК в этом сезоне тащат судьи ты тоже обосрался и доказать не можешь
Итого , два твоих утверждения
- про то что ДК не уровень топ 6
- то что ДК тащат судьи
Это необоснованный бред ....который ты доказать не можешь .
————-
Ок , едем дальше , скинь ветку где я слился в разговоре с вашим загаражным кодлом.ну и кого я там в бан отправлял и т.д.
Не скинешь пруфа, будешь ссаной тряпкой как веником в бане отхлестан
тут как,либо он доказывает это и при этом не на словах
либо он "постоянно тут назваться пизтлом"
одно из двух,иначе он не мужик
Не скинешь сейчас - будешь постоянно тут назваться пизтлом
тут как,либо он доказывает это и при этом не на словах
либо он "постоянно тут назваться пизтлом"
одно из двух,иначе он не мужик
То есть с тем что якобы ДК в этом сезоне тащат судьи ты тоже обосрался и доказать не можешь
Итого , два твоих утверждения
- про то что ДК не уровень топ 6
- то что ДК тащат судьи
Это необоснованный бред ....который ты доказать не можешь .
————-
Ок , едем дальше , скинь ветку где я слился в разговоре с вашим загаражным кодлом.ну и кого я там в бан отправлял и т.д.
Не скинешь пруфа, будешь ссаной тряпкой как веником в бане отхлестан
Не скинешь сейчас - будешь постоянно тут назваться пизтлом
судя по твоему-"икра,шубы,не хватает цыган с медведями" -один клуб определился,это Динамо.
А вот ,кто второй клуб ,ведь сказано КЛУБЫ?
__
Хуанде Рамос: «Клубам, кроме «Шахтера» и «Динамо», не дают стать чемпионами УПЛ»
Мій сусід краде, чому на мене кричать , коли я краду? Наш чемпіонат самий чесний й УАФ й далі боротись за таку його чесність? Тоді всім сказати по тв й інтернеті, Це реванш Суркам й 10 років правди в футболі не чекайте.
да или нет?
ну не о бесменных чемпионствах же динамо конца 90-х говорить вернидубу?!
Про топ - 6 , это выдуманный тобой бредни . Субъективные .
Ок , едем дальше , про то что ДК тянут судьи уйдут пруфы , или это тоже твоё мнение ?
Смотри, лох лохом, а уже даже ты выучил что надо на свой пистеж пометку ставить « личное мнение «
Про топ - 6 , это выдуманный тобой бредни . Субъективные .
Ок , едем дальше , про то что ДК тянут судьи уйдут пруфы , или это тоже твоё мнение ?
Смотри, лох лохом, а уже даже ты выучил что надо на свой пистеж пометку ставить « личное мнение «
почему я должен догадываться?
вопрос есть,нужен простой ответ да или нет
икра,шубы меня не интересуют,а тем более Динамо в вопросе связанным с шахтером.
Юра вроде и клуб не назвал, но у глоров этого клуба уже во всю полыхает
Твою шахту выкинули из двух кубков....
На Дистанции да , у ШД конкурентов нету , сейчас . Но вот в какими то играх на вылет, или на престиж , даже сейчас « Шахтёр не сможет - вар/судья поможет
Юра вроде и клуб не назвал, но у глоров этого клуба уже во всю полыхает
тут как,либо он доказывает это и при этом не на словах
либо он "постоянно тут назваться пизтлом"
одно из двух,иначе он не мужик
__
Хуанде Рамос: «Клубам, кроме «Шахтера» и «Динамо», не дают стать чемпионами УПЛ»
ну не о бесменных чемпионствах же динамо конца 90-х говорить вернидубу?!
про уровень после,повторяю вопрос
-а первое место шахтера не без участия судеек?
да или нет?
и будут тянуть,более того нагло тянуть,но есть такая пословица-" Сколько веревочке ни виться, а конец будет".
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