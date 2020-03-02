Юрий ВЕРНИДУБ: «Украине VAR не поможет. Есть клубы, которые за уши тянут»

Известный тренер поделился мнением о внедрении системы видеоповторов

  • 02.03.2020 15:18
  • 3681 просмотр
  • 72 комментария
Юрий ВЕРНИДУБ: «Украине VAR не поможет. Есть клубы, которые за уши тянут»
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Украинский наставник солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал внедрение системы VAR в украинской Премьер-лиге.

«VAR – это хорошо, в плане европейских стран. Что касается Украины, я не верю, что он поможет исправлять те ошибки. Там, где эти ошибки есть, там они и будут. Будет VAR ставить то, что угодно. Давайте откровенно смотреть. Есть клубы, которые за уши тянут, а есть клубы, которых где-то хотят на место поставить.

Я не боюсь этих слов, потому что так всегда было. Вы читали о том, сколько в чемпионате сделано ошибок в пользу команды, и кто лидер, а сколько в минус для команды и кто пострадал?

В своё время помню статью «Аномальное количество пенальти пробивает Заря». Я тогда даже сам задумался. Думаю посмотрю. 11 мы пробили пенальти. Был лишь 1 спорный пенальти 50% на 50% — это в игре с Черноморцем. Но это пенальти при счете 3:0 в пользу Зари. Все остальные 10 пенальти были чистейшими и VAR не надо. Кому-то выгодно было запустить эту утку. А я скажу кому. Как раз это было накануне игры с Шахтером. И почему потом эти ссоры пошли? Я считаю, это неправильно. СМИ должны быть, но в равной степени ко всем клубам», - сказал Вернидуб.

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Источник — #FootballHub

(6 голосов)

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Комментарии
    serge_kr
    online
      serge_kr, 02.03.2020 16:32
    0
    Иван Грозный, 02.03.2020 16:28
    кстати предьява серьезная-"Может тебе напомнить как ты сливался и как баба с подстижка накручивал минуса и отправлял людей в бан при старой системе на этом сайте?
    тут как,либо он доказывает это и при этом не на словах
    либо он "постоянно тут назваться пизтлом"
    одно из двух,иначе он не мужик
    Бот ты думаешь с тобой здесь кто то будет общаться, серьезно?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 02.03.2020 16:31
    0
    jekаfunny, 02.03.2020 16:28
    И по Динамо
    То есть с тем что якобы ДК в этом сезоне тащат судьи ты тоже обосрался и доказать не можешь
    Итого , два твоих утверждения
    - про то что ДК не уровень топ 6
    - то что ДК тащат судьи
    Это необоснованный бред ....который ты доказать не можешь .
    ————-
    Ок , едем дальше , скинь ветку где я слился в разговоре с вашим загаражным кодлом.ну и кого я там в бан отправлял и т.д.
    Не скинешь пруфа, будешь ссаной тряпкой как веником в бане отхлестан
    Фуу, ну и говно ты лживое , ещё наглости хватает так врать, ты уже давно отхлестан и от тебе за километр воняет враньём, в игнор идёшь лживая собака
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.03.2020 16:29
    +1
    Иван Грозный, 02.03.2020 16:28
    кстати предьява серьезная-"Может тебе напомнить как ты сливался и как баба с подстижка накручивал минуса и отправлял людей в бан при старой системе на этом сайте?
    тут как,либо он доказывает это и при этом не на словах
    либо он "постоянно тут назваться пизтлом"
    одно из двух,иначе он не мужик
    Ждём
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 02.03.2020 16:28
    -1
    jekаfunny, 02.03.2020 16:25
    Напомни , с пруфами и ссылками где я слился
    Не скинешь сейчас - будешь постоянно тут назваться пизтлом
    кстати предьява серьезная-"Может тебе напомнить как ты сливался и как баба с подстижка накручивал минуса и отправлял людей в бан при старой системе на этом сайте?
    тут как,либо он доказывает это и при этом не на словах
    либо он "постоянно тут назваться пизтлом"
    одно из двух,иначе он не мужик
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.03.2020 16:28
    0
    serge_kr, 02.03.2020 16:08
    Может тебе напомнить как ты сливался и как баба с подстижка накручивал минуса и отправлял людей в бан при старой системе на этом сайте? или тоже будешь сейчас врать и требовать фактов?
    И по Динамо
    То есть с тем что якобы ДК в этом сезоне тащат судьи ты тоже обосрался и доказать не можешь
    Итого , два твоих утверждения
    - про то что ДК не уровень топ 6
    - то что ДК тащат судьи
    Это необоснованный бред ....который ты доказать не можешь .
    ————-
    Ок , едем дальше , скинь ветку где я слился в разговоре с вашим загаражным кодлом.ну и кого я там в бан отправлял и т.д.
    Не скинешь пруфа, будешь ссаной тряпкой как веником в бане отхлестан
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.03.2020 16:25
    0
    serge_kr, 02.03.2020 16:08
    Может тебе напомнить как ты сливался и как баба с подстижка накручивал минуса и отправлял людей в бан при старой системе на этом сайте? или тоже будешь сейчас врать и требовать фактов?
    Напомни , с пруфами и ссылками где я слился
    Не скинешь сейчас - будешь постоянно тут назваться пизтлом
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 02.03.2020 16:24
    0
    Хто там проти Вернидуба говорить, РОСКАЖІТЬ, ЯК ВЕРЕС ЗАТЯГНУЛИ В ВИШКУ, А ДЕСНУ КІНУЛИ, Й ЯК ПОКАРАЛИ КЕРІВНИЦТВО ВЕРЕСА ЗА СТАДІОН, ЯКОГО НЕМА?
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 02.03.2020 16:23
    0
    serge_kr, 02.03.2020 16:12
    Старый болельщики прекрасно помнят сколько было выиграно чемпионств Динамо благодаря судейкам, я уже даже не буду вспоминать как даже рисовали гол в ворота, которого не было, лишбы выиграть чемпионство, и как нагло и открыто Суркис покупал пачками всех и все, а сейчас еще наглости хватает у некоторых свой рот открывать, да уж, позор!
    Юрий Николаевич сказал-": «Украине VAR не поможет. Есть клубы, которые за уши тянут»
    судя по твоему-"икра,шубы,не хватает цыган с медведями" -один клуб определился,это Динамо.
    А вот ,кто второй клуб ,ведь сказано КЛУБЫ?
    Ссылка
    alex13
      alex13, 02.03.2020 16:23
    +1
    serge_kr, 02.03.2020 16:12
    Старый болельщики прекрасно помнят сколько было выиграно чемпионств Динамо благодаря судейкам, я уже даже не буду вспоминать как даже рисовали гол в ворота, которого не было, лишбы выиграть чемпионство, и как нагло и открыто Суркис покупал пачками всех и все, а сейчас еще наглости хватает у некоторых свой рот открывать, да уж, позор!
    +100!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 16:18
    +1
    pricolist, 02.03.2020 16:08
    не хочу встревать в ваш диалог, но эпизод с пенальти в матче с Колосом надолго запомнился)
    Да, попали в лицо, поставили пеналь за руку, еще и выгнали. Тянут и ШД, и ДК.. Тяжело поверить, что за годы правления Суркиса в ФФУ он не нажил связей, способных влиять на арбитров даже сейчас.
    __
    Хуанде Рамос: «Клубам, кроме «Шахтера» и «Динамо», не дают стать чемпионами УПЛ»
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 02.03.2020 16:18
    0
    serge_kr, 02.03.2020 15:26
    Зачем, или ты реально считаешь что у Шахты есть конкуренты? А вот ДК всегда тянули, потому что их уровень сомнительный даже для топ 6
    bonv давний обитатель жмурика и известный там как тупой поклонник голубых
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 02.03.2020 16:17
    0
    serge_kr, 02.03.2020 16:12
    Старый болельщики прекрасно помнят сколько было выиграно чемпионств Динамо благодаря судейкам, я уже даже не буду вспоминать как даже рисовали гол в ворота, которого не было, лишбы выиграть чемпионство, и как нагло и открыто Суркис покупал пачками всех и все, а сейчас еще наглости хватает у некоторых свой рот открывать, да уж, позор!
    Ооооо. Ти не Круторогов часом? Той кричить весь час про якусь справедливість, і ти туди ж?)))
    Мій сусід краде, чому на мене кричать , коли я краду? Наш чемпіонат самий чесний й УАФ й далі боротись за таку його чесність? Тоді всім сказати по тв й інтернеті, Це реванш Суркам й 10 років правди в футболі не чекайте.
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 02.03.2020 16:17
    -3
    serge_kr, 02.03.2020 16:12
    Старый болельщики прекрасно помнят сколько было выиграно чемпионств Динамо благодаря судейкам, я уже даже не буду вспоминать как даже рисовали гол в ворота, которого не было, лишбы выиграть чемпионство, и как нагло и открыто Суркис покупал пачками всех и все, а сейчас еще наглости хватает у некоторых свой рот открывать, да уж, позор!
    то есть все чемпионства шахтера завоеваны в честной борьбе и без помощи судеек?
    да или нет?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.03.2020 16:17
    +1
    serge_kr, 02.03.2020 16:12
    Старый болельщики прекрасно помнят сколько было выиграно чемпионств Динамо благодаря судейкам, я уже даже не буду вспоминать как даже рисовали гол в ворота, которого не было, лишбы выиграть чемпионство, и как нагло и открыто Суркис покупал пачками всех и все, а сейчас еще наглости хватает у некоторых свой рот открывать, да уж, позор!
    просто Шахтер за последние 10 лет 8 раз чемпионом становился.
    ну не о бесменных чемпионствах же динамо конца 90-х говорить вернидубу?!
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 02.03.2020 16:12
    0
    Все по ділу сказав.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 02.03.2020 16:12
    +1
    Старый болельщики прекрасно помнят сколько было выиграно чемпионств Динамо благодаря судейкам, я уже даже не буду вспоминать как даже рисовали гол в ворота, которого не было, лишбы выиграть чемпионство, и как нагло и открыто Суркис покупал пачками всех и все, а сейчас еще наглости хватает у некоторых свой рот открывать, да уж, позор!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.03.2020 16:10
    0
    pricolist, 02.03.2020 16:07
    Давайте відверто дивитися. Є клуби, які за вуха тягнуть, а є клуби, яких десь хочуть на місце поставити. Я не боюся цих слів, бо так завжди було. Он больше акцентирует внимание на другом клубе) кстати посмотри интервью президента Ингульца, рассказывал какие судьи приезжали
    так всегда было и к сожалению будет
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 02.03.2020 16:08
    0
    jekаfunny, 02.03.2020 16:04
    Так , это уяснили
    Про топ - 6 , это выдуманный тобой бредни . Субъективные .
    Ок , едем дальше , про то что ДК тянут судьи уйдут пруфы , или это тоже твоё мнение ?
    Смотри, лох лохом, а уже даже ты выучил что надо на свой пистеж пометку ставить « личное мнение «
    не хочу встревать в ваш диалог, но эпизод с пенальти в матче с Колосом надолго запомнился)
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 02.03.2020 16:08
    -2
    jekаfunny, 02.03.2020 16:04
    Так , это уяснили
    Про топ - 6 , это выдуманный тобой бредни . Субъективные .
    Ок , едем дальше , про то что ДК тянут судьи уйдут пруфы , или это тоже твоё мнение ?
    Смотри, лох лохом, а уже даже ты выучил что надо на свой пистеж пометку ставить « личное мнение «
    Может тебе напомнить как ты сливался и как баба с подстижка накручивал минуса и отправлял людей в бан при старой системе на этом сайте? или тоже будешь сейчас врать и требовать фактов?
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 02.03.2020 16:07
    -2
    serge_kr, 02.03.2020 16:04
    А моим ответам не догадаться? А вот на счет ДК, которое известное на весь мир своими шубами и икрой и президентством Гришки и его управлением и влияниям на судьей знаю все!
    где твой ответ?
    почему я должен догадываться?
    вопрос есть,нужен простой ответ да или нет
    икра,шубы меня не интересуют,а тем более Динамо в вопросе связанным с шахтером.
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 02.03.2020 15:34
    +5
    keegan, 02.03.2020 15:31
    ну если Заря пробила больше всех пенальти, что не так написали журналисты?
    "Сергій Морозов: З такою кількістю пенальті атака Зорі повинна бути сильнішою, ніж у Реала і Баварії" почитай. Вопрос не в том что они написали, а втом как они это подавали.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.03.2020 15:35
    +4
    На воре и шапка горит
    Юра вроде и клуб не назвал, но у глоров этого клуба уже во всю полыхает
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 02.03.2020 15:30
    +4
    steelmaker, 02.03.2020 15:27
    Что-то Дуб уже несколько месяцев как за границей, а у него все подгорает и подгорает...
    Подгорает как раз у вас. А Вернидуб правду матушку говорить начал
    Ссылка
    alex13
      alex13, 02.03.2020 15:56
    +3
    jekаfunny, 02.03.2020 15:36
    А как ты определяешь уровень , по каким параметрам ?
    Твою шахту выкинули из двух кубков....
    На Дистанции да , у ШД конкурентов нету , сейчас . Но вот в какими то играх на вылет, или на престиж , даже сейчас « Шахтёр не сможет - вар/судья поможет
    Сам себе противоречишь!
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 02.03.2020 15:35
    +3
    korsun_skif, 02.03.2020 15:34
    "Сергій Морозов: З такою кількістю пенальті атака Зорі повинна бути сильнішою, ніж у Реала і Баварії" почитай. Вопрос не в том что они написали, а втом как они это подавали.
    и главное, кто
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.03.2020 16:01
    +2
    Иван Грозный, 02.03.2020 15:58
    давно заметил,они по принципу-"сам дурак" действуют
    Уже на этой ветке два раза наврал только
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 02.03.2020 15:59
    +2
    Помню как в свое время Днепр судьи топили, вот тогда вар точно б понадобился.
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 02.03.2020 15:37
    +2
    jekаfunny, 02.03.2020 15:35
    На воре и шапка горит
    Юра вроде и клуб не назвал, но у глоров этого клуба уже во всю полыхает
    они уже научились между строк читать-прогресс))
    Ссылка
    keegan
      keegan, 02.03.2020 15:31
    +2
    ну если Заря пробила больше всех пенальти, что не так написали журналисты?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.03.2020 16:29
    +1
    Иван Грозный, 02.03.2020 16:28
    кстати предьява серьезная-"Может тебе напомнить как ты сливался и как баба с подстижка накручивал минуса и отправлял людей в бан при старой системе на этом сайте?
    тут как,либо он доказывает это и при этом не на словах
    либо он "постоянно тут назваться пизтлом"
    одно из двух,иначе он не мужик
    Ждём
    Ссылка
    alex13
      alex13, 02.03.2020 16:23
    +1
    serge_kr, 02.03.2020 16:12
    Старый болельщики прекрасно помнят сколько было выиграно чемпионств Динамо благодаря судейкам, я уже даже не буду вспоминать как даже рисовали гол в ворота, которого не было, лишбы выиграть чемпионство, и как нагло и открыто Суркис покупал пачками всех и все, а сейчас еще наглости хватает у некоторых свой рот открывать, да уж, позор!
    +100!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 16:18
    +1
    pricolist, 02.03.2020 16:08
    не хочу встревать в ваш диалог, но эпизод с пенальти в матче с Колосом надолго запомнился)
    Да, попали в лицо, поставили пеналь за руку, еще и выгнали. Тянут и ШД, и ДК.. Тяжело поверить, что за годы правления Суркиса в ФФУ он не нажил связей, способных влиять на арбитров даже сейчас.
    __
    Хуанде Рамос: «Клубам, кроме «Шахтера» и «Динамо», не дают стать чемпионами УПЛ»
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.03.2020 16:17
    +1
    serge_kr, 02.03.2020 16:12
    Старый болельщики прекрасно помнят сколько было выиграно чемпионств Динамо благодаря судейкам, я уже даже не буду вспоминать как даже рисовали гол в ворота, которого не было, лишбы выиграть чемпионство, и как нагло и открыто Суркис покупал пачками всех и все, а сейчас еще наглости хватает у некоторых свой рот открывать, да уж, позор!
    просто Шахтер за последние 10 лет 8 раз чемпионом становился.
    ну не о бесменных чемпионствах же динамо конца 90-х говорить вернидубу?!
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 02.03.2020 16:12
    +1
    Старый болельщики прекрасно помнят сколько было выиграно чемпионств Динамо благодаря судейкам, я уже даже не буду вспоминать как даже рисовали гол в ворота, которого не было, лишбы выиграть чемпионство, и как нагло и открыто Суркис покупал пачками всех и все, а сейчас еще наглости хватает у некоторых свой рот открывать, да уж, позор!
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 02.03.2020 15:58
    +1
    jekаfunny, 02.03.2020 15:57
    Заметил как эта ботва увиливает от неудобных вопросов и прыгает с темы на тему ?
    давно заметил,они по принципу-"сам дурак" действуют
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.03.2020 15:57
    +1
    Иван Грозный, 02.03.2020 15:56
    тебе был задан вопрос или ты не привык отвечать?
    про уровень после,повторяю вопрос
    -а первое место шахтера не без участия судеек?
    да или нет?
    Заметил как эта ботва увиливает от неудобных вопросов и прыгает с темы на тему ?
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 02.03.2020 15:48
    +1
    у вернидуба все хреновые только он ангел хороший
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.03.2020 15:38
    +1
    Иван Грозный, 02.03.2020 15:37
    они уже научились между строк читать-прогресс))
    Удивительно, они то и свою писанину не всегда могут понять , а тут даже намёк Юры поняли
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 02.03.2020 15:33
    +1
    истину глаголет Юрий Николаевич,он в точности описал,что происходит в нашем чемпионате- «Украине VAR не поможет. Есть клубы, которых за уши тянут»
    и будут тянуть,более того нагло тянуть,но есть такая пословица-" Сколько веревочке ни виться, а конец будет".
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 02.03.2020 15:26
    +1
    bonv, 02.03.2020 15:23
    шахту вже давно за вуха тягнуть..
    Зачем, или ты реально считаешь что у Шахты есть конкуренты? А вот ДК всегда тянули, потому что их уровень сомнительный даже для топ 6
    Ссылка
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