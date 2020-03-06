Элина Свитолина – Ольга Говорцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 6 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) продолжит борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее.
В матче второго круга украинка сразится против Ольги Говорцовой из Беларуси (№142 WTA).
Встреча состоится на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 5:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В следующем раунде победительница матча сразится против Лейлы Енни Фернандес (№126 WTA) или Слоан Стивенс (№37 WTA).
Ранее Свитолина вышла в парный четвертьфинал.
Источник — Sport.ua
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Могла и проще выиграть, но на данном этапе не стоит быть придирчивым к Элине.
Выиграла и отлично!
Победа: 6-3, 6-4.
Победа: 6-3, 6-4.
Могла и проще выиграть, но на данном этапе не стоит быть придирчивым к Элине.
Выиграла и отлично!
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