Элина Свитолина – Ольга Говорцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 6 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) продолжит борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее.



В матче второго круга украинка сразится против Ольги Говорцовой из Беларуси (№142 WTA).



Встреча состоится на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 5:00 по Киеву.



Ранее девушки не встречались.





В следующем раунде победительница матча сразится против Лейлы Енни Фернандес (№126 WTA) или Слоан Стивенс (№37 WTA).

Ранее Свитолина вышла в парный четвертьфинал.

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