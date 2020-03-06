Элина Свитолина – Ольга Говорцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Мексике

  • 06.03.2020 05:30
  • 1679 просмотров
  • 2 комментария
Элина Свитолина – Ольга Говорцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

В пятницу, 6 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) продолжит борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее.
 
В матче второго круга украинка сразится против Ольги Говорцовой из Беларуси (№142 WTA).
 
Встреча состоится на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 5:00 по Киеву.
  
Ранее девушки не встречались.


 
В следующем раунде победительница матча сразится против Лейлы Енни Фернандес (№126 WTA) или Слоан Стивенс (№37 WTA).

Ранее Свитолина вышла в парный четвертьфинал.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 06.03.2020 06:36
    +1
    Победа!
    Могла и проще выиграть, но на данном этапе не стоит быть придирчивым к Элине.
    Выиграла и отлично!
    Ссылка
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 06.03.2020 06:35
    +2
    Урра.
    Победа: 6-3, 6-4.
    Ссылка
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 06.03.2020 06:35
    +2
    Урра.
    Победа: 6-3, 6-4.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 06.03.2020 06:36
    +1
    Победа!
    Могла и проще выиграть, но на данном этапе не стоит быть придирчивым к Элине.
    Выиграла и отлично!
    Ссылка
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