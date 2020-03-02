Свитолина прервала серию из 10-ти поражений подряд в парном разряде

Украинская теннисистка Элина Свитолина в паре с Йоханной Контой выиграла стартовый матч парного разряда на турнире международной серии в Монтеррее.
Украинка и британка в поединке первого круга одолели Сару Эррани (Италия) и Даниэлу Сегель (Чили), которым организаторы выдали уайлд-кард.
Монтеррей. Первый круг парного разряда
Элина Свитолина / Йоханна Конта – Сара Эррани / Даниэла Сегель – 7:6(5), 6:3
Отметим, что предыдущий раз Свитолина выигрывала матч парного разряда еще в мае 2017 года в дуэте с Ольгой Савчук. После этого Элина проиграла все 10 матчей парного разряда (плюс одно техническое поражение), в которых принимала участие.
В следующем раунде Свитолина и Конта сыграют против победителей матча Боузкова / Ворачова – Адамчак / Санчес.
Источник — Sport.ua
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