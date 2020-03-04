Кейн готов покинуть Тоттенхэм

Нападающий рассмотрит предложения из других клубов

  • 04.03.2020 11:28
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Кейн готов покинуть Тоттенхэм
© ФК Тоттенхэм. Гарри Кейн

Английский форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн этим летом готов покинуть клуб.

Как сообщает Daily Mirror, футболист хочет перейти в клуб, который претендует на трофеи. Ухудшить ситуацию «Тоттенхэму» может непопадание команды в Лигу чемпионов, что значительно сократит трансферный бюджет на следующее межсезонье.

Руководство «Тоттенхэма» собирается сделать всё возможное, чтобы сохранить в команде Кейна.

В текущем сезоне Кейн провел за «шпор» 25 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, что в данный момент Кейн восстанавливается после травмы.

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Источник — Daily Mirror

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