Кейн готов покинуть Тоттенхэм

Английский форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн этим летом готов покинуть клуб.

Как сообщает Daily Mirror, футболист хочет перейти в клуб, который претендует на трофеи. Ухудшить ситуацию «Тоттенхэму» может непопадание команды в Лигу чемпионов, что значительно сократит трансферный бюджет на следующее межсезонье.

Руководство «Тоттенхэма» собирается сделать всё возможное, чтобы сохранить в команде Кейна.

В текущем сезоне Кейн провел за «шпор» 25 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, что в данный момент Кейн восстанавливается после травмы.