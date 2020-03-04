МИХАЙЛЕНКО: «Как обычно, в матчах с Шахтером, готовимся к хорошей защите»

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Украины с «Шахтером».

- Будет бой. Мы со своей стороны, конечно, будем делать все для того, чтобы победить и продолжить нашу успешную серию.

- «Ворскла» уже знает, как у «Шахтера» выигрывать.

- Если смотреть на результат, то действительно, полтавчане провели отличный матч. Здесь нам есть чему поучиться и на что посмотреть.

- Как готовили команду и к чему ее подготовили?

- Готовили к тому, к чему обычно готовятся команды, которые играют с «Шахтером» в гостях - к хорошей защите.

- Нет сейчас эйфории после победы над «Динамо»?

- Мы рассчитываем на то, что эйфории не будет, а будем реально смотреть на вещи. Мы понимаем, что достигли хорошего результата, но все же нам немного и повезло с «Динамо», ведь большую часть игрового времени мы провели в большинстве. Но будем рассчитывать на наш прогресс и на то, что вот эта победа даст нам положительные эмоции, на фоне которых можно поверить в себя.

- Пяти дней достаточно для восстановления?

- Да, вполне достаточно.

- В игре с «Динамо» был форс-мажор, когда не вышел Когут. Или он восстановился?

- Когут не восстановился. Повреждение не серьезное, но на эту игру решили его поберечь. Тем более, что сейчас плотный график матчей, и на четвертый день у нас игра с «Мариуполем».

- Если не секрет, насколько большой будет ротация по сравнению с игрой против «Динамо»?

- Посмотрим. Пока все ребята готовятся, кроме Когута и дисквалифицированного Полевого. А все остальные готовы играть.

Матч «Шахтер» - «Днепр-1» состоится 4 марта в Харькове. Начало в 19:00.