МИХАЙЛЕНКО: «Как обычно, в матчах с Шахтером, готовимся к хорошей защите»

Наставник «Днепра-1» рассчитывает, что его команда даст бой «горнякам»

  • 04.03.2020 10:56
  • 327 просмотров
  • 1 комментарий
МИХАЙЛЕНКО: «Как обычно, в матчах с Шахтером, готовимся к хорошей защите»
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Украины с «Шахтером».

- Будет бой. Мы со своей стороны, конечно, будем делать все для того, чтобы победить и продолжить нашу успешную серию.

- «Ворскла» уже знает, как у «Шахтера» выигрывать.
- Если смотреть на результат, то действительно, полтавчане провели отличный матч. Здесь нам есть чему поучиться и на что посмотреть.

- Как готовили команду и к чему ее подготовили?
- Готовили к тому, к чему обычно готовятся команды, которые играют с «Шахтером» в гостях - к хорошей защите.

- Нет сейчас эйфории после победы над «Динамо»?
- Мы рассчитываем на то, что эйфории не будет, а будем реально смотреть на вещи. Мы понимаем, что достигли хорошего результата, но все же нам немного и повезло с «Динамо», ведь большую часть игрового времени мы провели в большинстве. Но будем рассчитывать на наш прогресс и на то, что вот эта победа даст нам положительные эмоции, на фоне которых можно поверить в себя.

- Пяти дней достаточно для восстановления?
- Да, вполне достаточно.

- В игре с «Динамо» был форс-мажор, когда не вышел Когут. Или он восстановился?
- Когут не восстановился. Повреждение не серьезное, но на эту игру решили его поберечь. Тем более, что сейчас плотный график матчей, и на четвертый день у нас игра с «Мариуполем».

- Если не секрет, насколько большой будет ротация по сравнению с игрой против «Динамо»?
- Посмотрим. Пока все ребята готовятся, кроме Когута и дисквалифицированного Полевого. А все остальные готовы играть.

Матч «Шахтер» - «Днепр-1» состоится 4 марта в Харькове. Начало в 19:00.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    roman_kros
    online
      roman_kros, 04.03.2020 11:01
    +1
    """МИХАЙЛЕНКО: «Як завжди в матчах з Шахтарем готуємося до гарної захисту»"""
    Ну народ, це не серйозно перекладати через Google Translate с російської. І не перевірити заголовок. Мда...
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 04.03.2020 11:01
    +1
    """МИХАЙЛЕНКО: «Як завжди в матчах з Шахтарем готуємося до гарної захисту»"""
    Ну народ, це не серйозно перекладати через Google Translate с російської. І не перевірити заголовок. Мда...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности