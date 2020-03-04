Атлетико намерен купить Ракитича

Хорватский хавбек «Барселоны» Иван Ракитич, скорее всего, этим летом перейдет в «Атлетико».
Как утверждает испанская пресса, 31-летний футболист уже провел встречу с представителями клуба. Также сообщается, что семья Ракитича интересовалась жильем в Боадилья-дель-Монте, пригороде Мадрида.
Отметим, что в этом сезоне на счету Ракитича 30 матчей за каталонцев, в которых он забил 1 мяч и отдал 4 передачи.
Ранее сообщалось, что Ракитич хотел покинуть Барселону из-за Вальверде.
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Источник — Marca
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