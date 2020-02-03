Ракитич хотел покинуть Барселону из-за Вальверде

Хорватский хавбек «Барселоны» Иван Ракитич рассказал о том, что в январе планировал покинуть свой клуб, но потом передумал.
«Я думал об уходе в январское окно. У помощников Вальверде было ко мне не лучшее отношение. Это были плохие времена, но теперь все в прошлом.
Могу точно сказать, что были вещи, которые мне не нравились», - сказал Ракитич.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет обменять Ракитича в «Ювентус». Контракт 31-летнего хорвата с «Барселоной» истекает летом 2021 года.
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Источник — Marca
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