Ракитич хотел покинуть Барселону из-за Вальверде

Сейчас полузащитника все устраивает в «Барселоне»

  • 03.02.2020 11:58
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Ракитич хотел покинуть Барселону из-за Вальверде
© ФК Барселона. Иван Ракитич

Хорватский хавбек «Барселоны» Иван Ракитич рассказал о том, что в январе планировал покинуть свой клуб, но потом передумал.

«Я думал об уходе в январское окно. У помощников Вальверде было ко мне не лучшее отношение. Это были плохие времена, но теперь все в прошлом.

Могу точно сказать, что были вещи, которые мне не нравились», - сказал Ракитич.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет обменять Ракитича в «Ювентус». Контракт 31-летнего хорвата с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

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Источник — Marca

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