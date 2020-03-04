В матче с «Колосом» (2:0) Виктор Цыганков забил 55-й мяч в карьере. В рядах «Динамо» он 42 раза отличился в чемпионатах Украины, 8 - в еврокубках и 2 - в Кубке Украины. А еще трижды поражал ворота соперников в составе национальной сборной.

К слову, в УПЛ 22-летний полузащитник киевлян забивал 15 клубам. Чаще других «Мариуполю» - 8 голов, «Карпатам» - 6, «Александрии» и «Олимпику» - по 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ