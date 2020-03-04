Победа над Колосом стала 100-й в тренерской карьере Михайличенко

Для наставника «Динамо» Алексея Михайличенко победа над «Колосом» (2:0) стала 100-й в тренерской карьере.

Под его руководством динамовцы выиграли 88 официальных матчей: 62 - в чемпионатах Украины, 16 - в Кубке Украины и 10 - в еврокубках (9 - в Лиге чемпионов и 1 - в Лиге Европы). А национальная сборная - 12 (6 - в отборочном турнире чемпионата мира, 4 - в товарищеских встречах и 2 - на международном турнире).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ