Катарина Завацкая – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Индиан-Уэллс

  • 04.03.2020 09:59
  • 266 просмотров
  • 1 комментарий
Катарина Завацкая – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Катарина Завацкая

В среду, 4 марта, украинка Катарина Завацкая (№105 WTA) продолжит путь на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс.

Во втором круге Завацкая сразится против восьмой сеяной Чжу Линь из Китая (№72 WTA).

Поединок состоится первым запуском на корте №20. Начало матча – в 20:00 по Киеву.

Ранее девушки встречались один раз, победила китаянка. Встреча состоялась на недавнем турнире в Акапулько.

В следующем раунде победительница матча сразится против Ольги Данилович из Сербии или Патриции Марии Тиг из Румынии.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 04.03.2020 10:14
    0
    Турнір 125 К може підняти Катю у рейтингу. Нарешті б вже вона у сотню потрапила
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.03.2020 10:14
    0
    Турнір 125 К може підняти Катю у рейтингу. Нарешті б вже вона у сотню потрапила
    Ссылка
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