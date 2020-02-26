Завацкая проиграла на старте турнира в мексиканском Акапулько

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 106) проиграла в первом круге турнира серии WTA International в Акапулько (Мексика).

Завацкая в стартовом матче сражалась с шестой сеяной китаянкой Чжу Линь (WTA 77) и уступила ей в двух сетах. Матч длился 1 час и 42 минуты. Первый сет завершился тай-брейком и по времени занял ровно один час.

WTA. Акапулько (Мексика)

Женщины. Первый раунд

Чжу Линь (Китай) [6] – Катарина Завацкая (Украина) – 7:6 (7:2), 6:2