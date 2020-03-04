РОТАНЬ: «Украина попытается стать вровень с лидерами европейского футбола»

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился своим мнением по поводу жеребьевки Лиги Наций. В одной группе сыграют Украина, Швейцария, Германия и Испания.

«У нас очень интересная и сильная группа. Но я бы даже порадовался, что сборной Украины предстоит сыграть с такими именитыми соперниками, как Испания и Германия. В когорте топовых сборных, думаю, тренеры нашей команды и сами футболисты очень хотят проверить свои возможности. Ни в коем случае не умаляю заслуг сборной Швейцарии, но именно испанцы и немцы являются фаворитами группы А4.

О задачах на турнир лучше спросить у главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Однако в последние годы сине-желтые приучили нас к красивой игре и высоким результатам. Уверен, что сине-желтые постараются развеять миф о фаворитах турнира, а возможно, стать вровень с лидерами европейского футбола. Поэтому будем болеть и держать кулаки за главную команду нашей страны», - сказал Ротань.