РОТАНЬ: «Украина попытается стать вровень с лидерами европейского футбола»

Главный тренер сборной Украины U-21 высказался о результатах жеребьевки Лиги Наций

  • 04.03.2020 09:50
  • 676 просмотров
  • 3 комментария
РОТАНЬ: «Украина попытается стать вровень с лидерами европейского футбола»
© ffu.ua

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился своим мнением по поводу жеребьевки Лиги Наций. В одной группе сыграют Украина, Швейцария, Германия и Испания.

«У нас очень интересная и сильная группа. Но я бы даже порадовался, что сборной Украины предстоит сыграть с такими именитыми соперниками, как Испания и Германия. В когорте топовых сборных, думаю, тренеры нашей команды и сами футболисты очень хотят проверить свои возможности. Ни в коем случае не умаляю заслуг сборной Швейцарии, но именно испанцы и немцы являются фаворитами группы А4.   

О задачах на турнир лучше спросить у главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Однако в последние годы сине-желтые приучили нас к красивой игре и высоким результатам. Уверен, что сине-желтые постараются развеять миф о фаворитах турнира, а возможно, стать вровень с лидерами европейского футбола. Поэтому будем болеть и держать кулаки за главную команду нашей страны», - сказал Ротань. 

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 04.03.2020 11:02
    0
    doktor09, 04.03.2020 10:57
    Эт верно! Но, может, ещё одна причина-получив после выиграша ЧМ полноценнные контракты,и, как у нас водится, игроки положили на сборную, решив, шо ухватили Бога за бороду!
    Так может если видишь что определенные игроки утратили мотивацию не вызывать их больше?
    Ссылка
    doktor09
    online
      doktor09, 04.03.2020 10:57
    0
    dd dent, 04.03.2020 10:35
    иногда лучше молчать чем говорить, учитывая полный провал его тренерства в молодежке
    Эт верно! Но, может, ещё одна причина-получив после выиграша ЧМ полноценнные контракты,и, как у нас водится, игроки положили на сборную, решив, шо ухватили Бога за бороду!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.03.2020 10:35
    +3
    иногда лучше молчать чем говорить, учитывая полный провал его тренерства в молодежке
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.03.2020 10:35
    +3
    иногда лучше молчать чем говорить, учитывая полный провал его тренерства в молодежке
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.03.2020 11:02
    0
    doktor09, 04.03.2020 10:57
    Эт верно! Но, может, ещё одна причина-получив после выиграша ЧМ полноценнные контракты,и, как у нас водится, игроки положили на сборную, решив, шо ухватили Бога за бороду!
    Так может если видишь что определенные игроки утратили мотивацию не вызывать их больше?
    Ссылка
    doktor09
    online
      doktor09, 04.03.2020 10:57
    0
    dd dent, 04.03.2020 10:35
    иногда лучше молчать чем говорить, учитывая полный провал его тренерства в молодежке
    Эт верно! Но, может, ещё одна причина-получив после выиграша ЧМ полноценнные контракты,и, как у нас водится, игроки положили на сборную, решив, шо ухватили Бога за бороду!
    Ссылка
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