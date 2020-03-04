Карпаты – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 4-го марта, состоится матч двадцать первого тура чемпионата Украины, в котором «Карпаты» будут принимать «Александрию».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин даст стартовый свисток в 19:30.

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Карпаты» – «Александрия», за которой можно следить здесь.