Заря – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 4-го марта, состоится матч двадцать первого тура чемпионата Украины, в котором луганская «Заря» будет принимать ПФК «Львов».
Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко даст стартовый свисток в 17:00.
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – ПФК «Львов», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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