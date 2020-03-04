ФРАНКОВ: «Из первой корзины получили лучший вариант, из четвертой – худший»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций для сборной Украины.
«Жеребьевка Лиги Наций – Швейцария, Испания, Германия. Весело так смотрится: из первой корзины получили лучший вариант, из второй – никакой (Италия или Франция сильно лучше были бы?!), из четвертой – худший. Полное равновесие Фортуны.
Мысленно распределяем города, кому соперник пожирнее: Швейцария – Львов, Германия – Харьков, Испания – Киев. У кого-то иное мнение? Думаете, испанцев отправят в Одессу?! Кто знает», – написал Франков в своем телеграм-канале.
Напомним, команды играют друг с другом дома и на выезде. Победитель группы попадет в финальную стадию Лиги наций. Команда, занявшая последнее место в квартете, опустится лигой ниже.
Первые матчи будут сыграны уже в начале сентября.
Источник — Sport.ua
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