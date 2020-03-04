ФРАНКОВ: «Из первой корзины получили лучший вариант, из четвертой – худший»

Главный редактор журнала «Футбол» – о результатах жеребьевки Лиги наций

  • 04.03.2020 08:43
  • 1931 просмотр
  • 4 комментария
ФРАНКОВ: «Из первой корзины получили лучший вариант, из четвертой – худший»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций для сборной Украины.
 
«Жеребьевка Лиги Наций – Швейцария, Испания, Германия. Весело так смотрится: из первой корзины получили лучший вариант, из второй – никакой (Италия или Франция сильно лучше были бы?!), из четвертой – худший. Полное равновесие Фортуны.
 
Мысленно распределяем города, кому соперник пожирнее: Швейцария – Львов, Германия – Харьков, Испания – Киев. У кого-то иное мнение? Думаете, испанцев отправят в Одессу?! Кто знает», – написал Франков в своем телеграм-канале.
 
Напомним, команды играют друг с другом дома и на выезде. Победитель группы попадет в финальную стадию Лиги наций. Команда, занявшая последнее место в квартете, опустится лигой ниже.
 
Первые матчи будут сыграны уже в начале сентября.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 04.03.2020 09:31
    0
    Как надоел етот косоглазый😠😠😠
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 04.03.2020 09:21
    0
    За 3 дня две топ сборных принять в Украине. Хорошие будут деньки для футбола)
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 04.03.2020 09:09
    +1
    мелит чепуху выходили в А чтоб играть с топами и швейцария нам никчему
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.03.2020 09:00
    +3
    Не согласен с Франковым. Как раз наоборот, с первой корзины - худший, а с последней - лучший
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.03.2020 09:00
    +3
    Не согласен с Франковым. Как раз наоборот, с первой корзины - худший, а с последней - лучший
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 04.03.2020 09:09
    +1
    мелит чепуху выходили в А чтоб играть с топами и швейцария нам никчему
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 04.03.2020 09:31
    0
    Как надоел етот косоглазый😠😠😠
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 04.03.2020 09:21
    0
    За 3 дня две топ сборных принять в Украине. Хорошие будут деньки для футбола)
    Ссылка
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