СВИТОЛИНА: «Хорошо сыграла на подаче, что придавало мне уверенности»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) прокомментировала победу в первом круге турнира международной серии в Монтеррее.

«Сегодня я качественно отыграла этот матч, хорошо сыграла на подаче, что придавало мне много уверенности. Я в предвкушении от выступления в Мексике. Здорово выиграть здесь свой первый матч. Когда ты лидер посева, то это немного добавляет давления, но я стараюсь к каждому матчу относиться как к последнему, каждый матч много для меня значит», – сказала Свитолина.

Во втором раунде Свитолина сразится против Ольги Говорцовой из Беларуси (№142 WTA).