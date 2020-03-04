СВИТОЛИНА: «Хорошо сыграла на подаче, что придавало мне уверенности»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) прокомментировала победу в первом круге турнира международной серии в Монтеррее.
«Сегодня я качественно отыграла этот матч, хорошо сыграла на подаче, что придавало мне много уверенности. Я в предвкушении от выступления в Мексике. Здорово выиграть здесь свой первый матч. Когда ты лидер посева, то это немного добавляет давления, но я стараюсь к каждому матчу относиться как к последнему, каждый матч много для меня значит», – сказала Свитолина.
Во втором раунде Свитолина сразится против Ольги Говорцовой из Беларуси (№142 WTA).
Источник — Большой теннис Украины
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