Богдан БУТКО: «Стиль польских команд нравится больше, чем украинских»

Украинский защитник «Леха» Богдан Бутко прокомментировал дебютный матче в Польше. Его команда одержала минимальную победу над «Гурником».

«Возможно, я еще не на все 100% готов физически, как бы мне хотелось, однако это вопрос времени. Не так просто вернуться в оптимальную форму после травмы.

Мне нравится стиль польских команд даже больше, чем украинских. Экстракласса более требовательна в некоторых моментах, в ней определенно больше борьбы и противостояний.

Болельщики поддерживали нас на протяжении всего матча, создавали отличную атмосферу и оказали большое влияние на нашу игру в сегодняшнем поединке», - сказал Бутко.