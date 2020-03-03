Бутко дебютировал за Лех

Сегодня защитник «Шахтера» Богдан Бутко дебютировал за польский «Лех», куда он перешел на правах аренды до конца сезона.

Украинский защитник вышел с первых минут на матч 25-го тура чемпионата Польши против «Гурника». Также в основе «Леха» на матч вышел еще один украинец – Владимир Костевич.

После первого тайма счет 1:0 в пользу «Леха».

На данный момент «Лех» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Польши.