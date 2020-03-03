Бутко дебютировал за Лех

Украинский проводит первый матч за свой новый клуб

  • 03.03.2020 19:54
  • 415 просмотров
  • 1 комментарий
Бутко дебютировал за Лех
© lechpoznan.pl

Сегодня защитник «Шахтера» Богдан Бутко дебютировал за польский «Лех», куда он перешел на правах аренды до конца сезона.

Украинский защитник вышел с первых минут на матч 25-го тура чемпионата Польши против «Гурника». Также в основе «Леха» на матч вышел еще один украинец – Владимир Костевич.

После первого тайма счет 1:0 в пользу «Леха».

На данный момент «Лех» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Польши.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    romanchik.8406
      romanchik.8406, 03.03.2020 20:06
    0
    Фланги Украинские!!!!
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    romanchik.8406
      romanchik.8406, 03.03.2020 20:06
    0
    Фланги Украинские!!!!
    Ссылка
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