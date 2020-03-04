Рональд КУМАН: «Я отказал Барселоне. Меня звали в неподходящий момент»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подтвердил, что руководство «Барселоны» предлагало ему возглавить клуб.

«Предложение «Барселоны»? Да, они звонили мне несколько недель назад. Я ответил «Барселоне» отказом, потому что работаю со сборной Нидерландов. Это был неподходящий момент для ухода.

Что касается де Йонга, положительным моментом является то, что Френки играет во многих матчах, но выступает на позиции, отличной от той, к которой он привык. Он не играл на этой позиции ни в «Аяксе», ни в сборной, но таково решение тренера», - сказал Куман.

Напомним, что «Барселону» возглавил Кике Сетьен.