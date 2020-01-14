Кике СЕТЬЕН: «Моя цель с Барселоной – выиграть все, что можно»

Новый наставник каталонской команды ставит перед собою самые высокие задачи

  • 14.01.2020 16:18
  • 589 просмотров
  • 3 комментария
Кике СЕТЬЕН: «Моя цель с Барселоной – выиграть все, что можно»
© ФК Барселона. Кике Сетьен

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился эмоциями после назначения в каталонский клуб. Специалист также поблагодарил за работу бывшего наставника клуба Эрнесто Вальверде.

«Я ценю все, что сделал Вальверде. Я уже поговорил с ним. Он оставил команду, которая лидирует в Ла Лиге. Благодарю его за это.
 
Моя цель в Барселоне – выиграть все, что можно. В этом клубе нет других вариантов. Мы должны красиво играть и выиграть все возможные трофеи», - сказал Сетьен.

Напомним, что Сетьен подписал контракт с клубом до лета 2022 года по системе 0,5+1+1.

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Источник — As.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Michael Savchyn
    Michael Savchyn, 14.01.2020 17:04
    0
    who is it??
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
    online
      Forever_young_13_pidor, 14.01.2020 16:50
    0
    Назначьте туда Кварцяного он пинков Месси надает
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 14.01.2020 16:40
    -1
    Де вони його знайшли,хоча правильно-призначь бомжа,але Барса щось виграє
    Ссылка
    Michael Savchyn
    Michael Savchyn, 14.01.2020 17:04
    0
    who is it??
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
    online
      Forever_young_13_pidor, 14.01.2020 16:50
    0
    Назначьте туда Кварцяного он пинков Месси надает
    Ссылка
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