Кике СЕТЬЕН: «Моя цель с Барселоной – выиграть все, что можно»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился эмоциями после назначения в каталонский клуб. Специалист также поблагодарил за работу бывшего наставника клуба Эрнесто Вальверде.

«Я ценю все, что сделал Вальверде. Я уже поговорил с ним. Он оставил команду, которая лидирует в Ла Лиге. Благодарю его за это.

Моя цель в Барселоне – выиграть все, что можно. В этом клубе нет других вариантов. Мы должны красиво играть и выиграть все возможные трофеи», - сказал Сетьен.

Напомним, что Сетьен подписал контракт с клубом до лета 2022 года по системе 0,5+1+1.