Барселона представила Сетьена в качестве главного тренера

Специалист заменил Эрнесто Вальверде

  • 14.01.2020 15:45
  • 1376 просмотров
  • 0 комментариев
Барселона представила Сетьена в качестве главного тренера
© ФК Барселона

В Барселоне состоялась презентация Кике Сетьена в качестве нового главного тренера каталонской команды. Специалист подписал контракт с клубом до лета 2022 года. На тренерском мостике Сетьен заменил Эрнесто Вальверде.

63-летний специалист уже провел первую тренировку у руля «Барселоны». 

«Даже в своих самых смелых мечтах я не мог себе представить этого», - сказал Сетьен на презентации.

Последним клубом Сетьена был «Бетис», который он покинул в конце прошлого сезона.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Барселона

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности