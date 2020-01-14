Барселона представила Сетьена в качестве главного тренера

В Барселоне состоялась презентация Кике Сетьена в качестве нового главного тренера каталонской команды. Специалист подписал контракт с клубом до лета 2022 года. На тренерском мостике Сетьен заменил Эрнесто Вальверде.

63-летний специалист уже провел первую тренировку у руля «Барселоны».

«Даже в своих самых смелых мечтах я не мог себе представить этого», - сказал Сетьен на презентации.

Последним клубом Сетьена был «Бетис», который он покинул в конце прошлого сезона.