КЕНДЗЕРА: «Нужно хорошо готовиться, а не смотреть в турнирную таблицу»

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал победу над «Колосом» (2:0) в 21-м туре УПЛ:
– Томаш, насколько важной была сегодняшняя победа после матча с «Днепром-1»?
– Победить было очень важно, ведь мы потеряли очки на выезде в Днепре. Сегодня нужно было добыть положительный результат – и мы выиграли. Следующей будет игра с «Александрией», к которой нужно очень хорошо подготовиться.
– Первые 45 минут складывались непросто, удалось забить лишь в конце тайма...
– Да, «Колос» хорошо оборонялся, мы пытались строить игру, но это не до конца удавалось. Важно, что Фран Соль забил, и мы ушли на перерыв с хорошим результатом.
– После удаления в составе соперника играть стало легче, появилось больше уверенности?
– Конечно, когда ты играешь в большинстве, чувствуешь себя более уверенно. Было немного легче, чем когда Колос играл в полном составе.
– Сегодня было много предупреждений и одно удаление. По твоему мнению, все карточки заслуженные?
– «Колос» боролся до конца, до последней минуты, и мы тоже не уступали в борьбе. Поэтому карточек было много.
– Как считаешь, «Динамо» сможет вернуться на второе место?
– Нужно хорошо готовиться к каждой следующей игре, и думать только об этом, а не смотреть в таблицу, результат в которой важен в конце сезона.
Источник — ФК Динамо Киев
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