КЕНДЗЕРА: «Нужно хорошо готовиться, а не смотреть в турнирную таблицу»

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал победу над «Колосом» (2:0) в 21-м туре УПЛ:

– Томаш, насколько важной была сегодняшняя победа после матча с «Днепром-1»?

– Победить было очень важно, ведь мы потеряли очки на выезде в Днепре. Сегодня нужно было добыть положительный результат – и мы выиграли. Следующей будет игра с «Александрией», к которой нужно очень хорошо подготовиться.

–​​​​​​​ Первые 45 минут складывались непросто, удалось забить лишь в конце тайма...

–​​​​​​​ Да, «Колос» хорошо оборонялся, мы пытались строить игру, но это не до конца удавалось. Важно, что Фран Соль забил, и мы ушли на перерыв с хорошим результатом.

–​​​​​​​ После удаления в составе соперника играть стало легче, появилось больше уверенности?

–​​​​​​​ Конечно, когда ты играешь в большинстве, чувствуешь себя более уверенно. Было немного легче, чем когда Колос играл в полном составе.

–​​​​​​​ Сегодня было много предупреждений и одно удаление. По твоему мнению, все карточки заслуженные?

–​​​​​​​ «Колос» боролся до конца, до последней минуты, и мы тоже не уступали в борьбе. Поэтому карточек было много.

–​​​​​​​ Как считаешь, «Динамо» сможет вернуться на второе место?

–​​​​​​​ Нужно хорошо готовиться к каждой следующей игре, и думать только об этом, а не смотреть в таблицу, результат в которой важен в конце сезона.