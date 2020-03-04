Артем ШАБАНОВ: «Бурда скоро выздоровеет, думаю, будет ротация»

Защитник «Динамо» пожаловался на отсутствие центральных защитников

  • 04.03.2020 04:23
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Артем ШАБАНОВ: «Бурда скоро выздоровеет, думаю, будет ротация»
© ФК Динамо Киев. Артем Шабанов

Защитник «Динамо» Артем Шабанов прокомментировал победу над «Колосом» (2:0) в 21-м туре УПЛ:

– Тяжело ли играть в плотном графике?
– Нет, мы привыкли постоянно играть в таком режиме. Главное, чтобы была ротация. Думаю, все нормально. 

– Ты все чаще играешь за первую команду «Динамо» – мечты сбываются?
– Да, мечты сбываются. Хочется постоянно играть в основном составе.

– Сегодня была ротация, но тем не менее, ты вышел на поле. Нет усталости?
– У нас нет центральных защитников, поэтому выпускают. Никита Бурда скоро выздоровеет, думаю, будет ротация. Но пока нормально себя чувствую.

– После «Днепра-1» сразу смогли психологически восстановиться?
– Думаю, что нет, тяжело. В меньшинстве выигрывали и так нелепо проиграли за 20 минут, допустили ряд ошибок. Поэтому, тяжеловато было выходить на игру психологически, по крайней мере мне.

– Будет непростой матч в Александрии. Психологически настраиваетесь на эту игру?
– Сегодня порадуемся победе, а завтра будем настраиваться на матч с «Александрией». Хотелось бы победить.

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Источник — ФК Динамо Киев

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