Артем ШАБАНОВ: «Бурда скоро выздоровеет, думаю, будет ротация»

Защитник «Динамо» Артем Шабанов прокомментировал победу над «Колосом» (2:0) в 21-м туре УПЛ:

– Тяжело ли играть в плотном графике?

– Нет, мы привыкли постоянно играть в таком режиме. Главное, чтобы была ротация. Думаю, все нормально.

– Ты все чаще играешь за первую команду «Динамо» – мечты сбываются?

– Да, мечты сбываются. Хочется постоянно играть в основном составе.

– Сегодня была ротация, но тем не менее, ты вышел на поле. Нет усталости?

– У нас нет центральных защитников, поэтому выпускают. Никита Бурда скоро выздоровеет, думаю, будет ротация. Но пока нормально себя чувствую.

– После «Днепра-1» сразу смогли психологически восстановиться?

– Думаю, что нет, тяжело. В меньшинстве выигрывали и так нелепо проиграли за 20 минут, допустили ряд ошибок. Поэтому, тяжеловато было выходить на игру психологически, по крайней мере мне.

– Будет непростой матч в Александрии. Психологически настраиваетесь на эту игру?

– Сегодня порадуемся победе, а завтра будем настраиваться на матч с «Александрией». Хотелось бы победить.