Матч между Ювентусом и Миланом в полуфинале Кубка Италии перенесен

В среду, 4 марта, «Ювентус» в ответном матче полуфинала Кубка Италии дома должен был принимать «Милан». Федерация сначала планировала провести игру при закрытых дверях.

Однако, в результате встреча перенесена на более поздний срок из-за вспышки коронавируса в Италии.

Первый матч в Милане завершился со счетом 1:1. В другом полуфинале играют «Наполи» и миланский «Интер».