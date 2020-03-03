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04.03.2020 21:45

Ювентус - Милан. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии

«Ювентус» примет «Милан» при пустых трибунах

  • 03.03.2020 19:12
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Ювентус - Милан. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
© twitter.com/JuventusTV

В среду «Ювентус» в ответном полуфинальном матче Кубка Италии примет «Милан». Поединок пройдет при пустых трибунах, и причину этого, думаю, объяснять никому не надо – коронавирус.

Изначально Федерация футбола Италии разрешила провести матч со зрителями (кроме гостей из Ломбардии и нескольких других регионов Италии), однако позже власти региона Пьемонт запретили пускать на матч каких-либо болельщиков.

Первый матч в феврале в Милане, еще до вспышки коронавируса и при полных трибунах, завершился вничью 1:1 – «Ювентус» сумел спастись на последних минутах благодаря пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.

К слову, в ответном матче португалец не сыграет, и дело не в травме или дисквалификации. У матери Роналду случился инсульт, и форвард срочно отправился к себе на Родину, на остров Мадейра.

Коронавирус серьезно подкорректировал расписание матчей Серии А. «Ювентус» в предыдущий уик-энд должен был провести важнейший матч Серии А дома против «Интера», однако поединок был перенесен на следующий понедельник, 9 марта. Домашний матч «Милана» в 27-м туре Серии А против «Дженоа», конечно же, также был перенесен.

«Милан» свой последний на данный момент матч провел еще 22 февраля на выезде против «Фиорентины» - ничья 1:1. 10 дней без матчей в самый разгар сезона – не лучший способ подготовки к столь важному поединку.

«Ювентус» неделю назад проводил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде против «Лиона» и потерпел поражение 0:1. В целом «Ювентус» сейчас находится в далеко не лучшей форме, и на команду выливаются немалые порции критики. Учитывая текущее состояние подопечных Маурицио Сарри, у «Милана» есть очень неплохие шансы спасти провальный сезон выходом в финал Кубка Италии.

Впрочем, букмекеры с этим не согласны: они явным фаворитом матча считают «Ювентус». Коэффициент на победу хозяев – 1,7, на «Милан» - 5,35. Вероятность ничьи – 4,18.

4 марта, среда

«Ювентус» — «Милан»
Турин. «Ювентус Стэдиум». Начало - в 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Матч ТВ: Игра»
Прогноз Sport.ua — 0:1
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Источник — Sport.ua

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