ВИДЕО. Как Свитолина разобралась с Ковинич в Монтеррее

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) успешно начала борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее.
В матче первого круга украинка разобралась с Данкой Ковинич из Черногории (WTA 88) со счетом 6:3, 6:2.
Смотрите видео лучших моментов встречи.
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Источник — Sport.ua
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