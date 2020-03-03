Денис ПОПОВ: «В начале матча было напряженно»

Защитник «Динамо» Денис Попов прокомментировал победу 2:0 над «Колосом» в 21-м туре УПЛ:
«Результатом доволен, но по игре еще есть над чем работать. У нас была ротация, и некоторые ребята еще не сыграны. Возможно, в этом была проблема и в начале матча было напряженно.
После удаления у «Колоса» стало легче. Плюс голы всегда придают уверенность».
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Источник — FootballHub
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