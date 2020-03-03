Владимир ПЕТКОВИЧ: «Испания и Германия - фавориты группы в Лиге Наций»

Наставник сборной Швейцарии - о жеребьевке Лиги Наций

  • 03.03.2020 22:53
  • 404 просмотра
  • 1 комментарий
Владимир ПЕТКОВИЧ: «Испания и Германия - фавориты группы в Лиге Наций»
© uefa.com

Сегодня сборная Швейцарии узнала своих соперников по группе Лиги Наций. Ими стали сборные Украины, Испании и Германии.

Главный тренер швейцарцев Владимир Петкович поделился впечатлениями от жеребьевки:

«Конечно, мы получили сильную группу с Германией, Испанией и Украиной. Но мы всегда стремимся играть против лучших. Теперь у нас есть такая возможность.

Мы не должны прятаться. Нам следует показать свои сильные стороны, даже если Германия и Испания являются фаворитами».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 03.03.2020 23:08
    0
    Главный тренер швейцарцев Владимир Петкович недовольны все кроме нас УКРАИНА вперёд!!!!!!!!!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 03.03.2020 23:08
    0
    Главный тренер швейцарцев Владимир Петкович недовольны все кроме нас УКРАИНА вперёд!!!!!!!!!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
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