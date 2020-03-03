Владимир ПЕТКОВИЧ: «Испания и Германия - фавориты группы в Лиге Наций»

Сегодня сборная Швейцарии узнала своих соперников по группе Лиги Наций. Ими стали сборные Украины, Испании и Германии.

Главный тренер швейцарцев Владимир Петкович поделился впечатлениями от жеребьевки:

«Конечно, мы получили сильную группу с Германией, Испанией и Украиной. Но мы всегда стремимся играть против лучших. Теперь у нас есть такая возможность.

Мы не должны прятаться. Нам следует показать свои сильные стороны, даже если Германия и Испания являются фаворитами».