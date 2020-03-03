Оценки матча Динамо – Колос. Лучший игрок – автор первого гола Фран Соль

Нападающий киевлян забил первый гол в чемпионате

  • 03.03.2020 22:55
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Оценки матча Динамо – Колос. Лучший игрок – автор первого гола Фран Соль
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.
 
Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.
 
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 21-го тура УПЛ.

Лучшим в составе обеих команды стал Фран Соль (7 баллов).

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Колос» – 2:0:

  

Замены «Динамо»: Владимир Шепелев - 6,0; Беньямин Вербич - 5,5; Георгий Цитаишвили - б/о.

Замены «Колоса»: Олег Кожушко - 6,0; Евгений Морозко - 5,5; Вадим Милько - б/о.

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Источник — Sport.ua

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