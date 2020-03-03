Хосе МОЛИНА: «Украина значительно прибавила в последнее время»

Спортдир Федерации футбола Испании - о жеребьевке Лиги Наций

  • 03.03.2020 22:40
  • 889 просмотров
  • 1 комментарий
Хосе МОЛИНА: «Украина значительно прибавила в последнее время»
© rfef.es

Спортивный директор Федерации футбола Испании Хосе Франсиско Молина прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Наций, где испанцы сыграют с Украиной, Германией и Швейцарией:

«В нашей группе будут очень интересные поединки. Германия - это мощность. Швейцария была среди четырех финалистов прошлой Лиги наций. А Украина значительно прибавила с того момента, как у ее руля стал Андрей Шевченко».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 03.03.2020 22:52
    0
    Спортивный директор Федерации футбола Испании Хосе Франсиско Молина недоволен жребием значит страх есть перед всеми и это хорошо
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 03.03.2020 22:52
    0
    Спортивный директор Федерации футбола Испании Хосе Франсиско Молина недоволен жребием значит страх есть перед всеми и это хорошо
    Ссылка
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