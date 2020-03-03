Хосе МОЛИНА: «Украина значительно прибавила в последнее время»

Спортивный директор Федерации футбола Испании Хосе Франсиско Молина прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Наций, где испанцы сыграют с Украиной, Германией и Швейцарией:

«В нашей группе будут очень интересные поединки. Германия - это мощность. Швейцария была среди четырех финалистов прошлой Лиги наций. А Украина значительно прибавила с того момента, как у ее руля стал Андрей Шевченко».