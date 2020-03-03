Александр КАРАВАЕВ: «Стараюсь помогать группе атаки»

Защитник «Динамо» - о матче против «Колоса»

  • 03.03.2020 22:27
  • 465 просмотров
  • 4 комментария
Александр КАРАВАЕВ: «Стараюсь помогать группе атаки»
© Dynamomania. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу своей команды 2:0 над «Колосом» в 21-м туре УПЛ:

«Уже привык играть левого защитника, когда травмирован Миколенко. Если надо - играю,почему нет? Не очень комфортно, конечно, но профессиональный футболист должен уметь играть обеими ногами.

Матчем доволен, но в начале была небольшая суета. Потом начали появляться моменты. После поражений всегда выносишь уроки.

Любою играть на атаку, когда позволяет ситуация. Нужно правильно использовать свое пространство. Стараюсь помогать группе атаки».

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Источник — Динамомания

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.03.2020 22:58
    0
    Zport., 03.03.2020 22:51
    Ордловский голос все не затихает. Комендантский час у вас в 23-00 начинается?
    В мае отменят
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.03.2020 22:51
    0
    Forever_young_13, 03.03.2020 22:47
    Как там в детском стишке:
    Каравай, Каравай
    Сиди дома, не гуляй.
    Плять играл в Заре - был в поряде. Называли МУЖИКОМ. Что ещё для футбольного счастья надо?? Дятел попёрся в допинговую помойку - стал дрыщём на поле.
    Ни чести, ни похвалы. Куда катится футбольный мир???
    Ордловский голос все не затихает. Комендантский час у вас в 23-00 начинается?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.03.2020 22:50
    +1
    Очень уважаю универсалов
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 22:47
    -1
    Как там в детском стишке:
    Каравай, Каравай
    Сиди дома, не гуляй.
    Плять играл в Заре - был в поряде. Называли МУЖИКОМ. Что ещё для футбольного счастья надо?? Дятел попёрся в допинговую помойку - стал дрыщём на поле.
    Ни чести, ни похвалы. Куда катится футбольный мир???
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.03.2020 22:50
    +1
    Очень уважаю универсалов
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.03.2020 22:58
    0
    Zport., 03.03.2020 22:51
    Ордловский голос все не затихает. Комендантский час у вас в 23-00 начинается?
    В мае отменят
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.03.2020 22:51
    0
    Forever_young_13, 03.03.2020 22:47
    Как там в детском стишке:
    Каравай, Каравай
    Сиди дома, не гуляй.
    Плять играл в Заре - был в поряде. Называли МУЖИКОМ. Что ещё для футбольного счастья надо?? Дятел попёрся в допинговую помойку - стал дрыщём на поле.
    Ни чести, ни похвалы. Куда катится футбольный мир???
    Ордловский голос все не затихает. Комендантский час у вас в 23-00 начинается?
    Ссылка
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