Александр КАРАВАЕВ: «Стараюсь помогать группе атаки»

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу своей команды 2:0 над «Колосом» в 21-м туре УПЛ:
«Уже привык играть левого защитника, когда травмирован Миколенко. Если надо - играю,почему нет? Не очень комфортно, конечно, но профессиональный футболист должен уметь играть обеими ногами.
Матчем доволен, но в начале была небольшая суета. Потом начали появляться моменты. После поражений всегда выносишь уроки.
Любою играть на атаку, когда позволяет ситуация. Нужно правильно использовать свое пространство. Стараюсь помогать группе атаки».
Источник — Динамомания
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Каравай, Каравай
Сиди дома, не гуляй.
Плять играл в Заре - был в поряде. Называли МУЖИКОМ. Что ещё для футбольного счастья надо?? Дятел попёрся в допинговую помойку - стал дрыщём на поле.
Ни чести, ни похвалы. Куда катится футбольный мир???
Каравай, Каравай
Сиди дома, не гуляй.
Плять играл в Заре - был в поряде. Называли МУЖИКОМ. Что ещё для футбольного счастья надо?? Дятел попёрся в допинговую помойку - стал дрыщём на поле.
Ни чести, ни похвалы. Куда катится футбольный мир???
Каравай, Каравай
Сиди дома, не гуляй.
Плять играл в Заре - был в поряде. Называли МУЖИКОМ. Что ещё для футбольного счастья надо?? Дятел попёрся в допинговую помойку - стал дрыщём на поле.
Ни чести, ни похвалы. Куда катится футбольный мир???
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