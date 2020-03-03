Александр КАРАВАЕВ: «Стараюсь помогать группе атаки»

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу своей команды 2:0 над «Колосом» в 21-м туре УПЛ:

«Уже привык играть левого защитника, когда травмирован Миколенко. Если надо - играю,почему нет? Не очень комфортно, конечно, но профессиональный футболист должен уметь играть обеими ногами.

Матчем доволен, но в начале была небольшая суета. Потом начали появляться моменты. После поражений всегда выносишь уроки.

Любою играть на атаку, когда позволяет ситуация. Нужно правильно использовать свое пространство. Стараюсь помогать группе атаки».