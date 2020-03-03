Йоахим ЛЕВ: «Украина хорошо себя проявляет под руководством Шевченко»

Наставник сборной Германии – о жеребьевке Лиги Наций

  • 03.03.2020 21:15
  • 1260 просмотров
  • 1 комментарий
Йоахим ЛЕВ: «Украина хорошо себя проявляет под руководством Шевченко»
© twitter.com/DFB_Team

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился своим мнением по поводу жеребьевки Лиги Наций, которая отправила его команду в одну группу к сборным Украины, Швейцарии и Испании:

«Хорошо, что нам не придется играть против тех же соперников, что и в прошлой Лиге наций УЕФА.

Нас ждет дуэль с соседями из Швейцарии, Украина хорошо проявляет себя под руководством Андрея Шевченко, а Испания – это по-прежнему сборная самого высокого уровня.

И нас, и болельщиков ждут интереснейшие матчи».

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Источник — УЕФА

(8 голосов)

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Комментарии
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 03.03.2020 21:34
    0
    кратко с опаской сказал тренер сборной германии не нравятся все
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 03.03.2020 21:34
    0
    кратко с опаской сказал тренер сборной германии не нравятся все
    Ссылка
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