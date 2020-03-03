Йоахим ЛЕВ: «Украина хорошо себя проявляет под руководством Шевченко»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился своим мнением по поводу жеребьевки Лиги Наций, которая отправила его команду в одну группу к сборным Украины, Швейцарии и Испании:

«Хорошо, что нам не придется играть против тех же соперников, что и в прошлой Лиге наций УЕФА.

Нас ждет дуэль с соседями из Швейцарии, Украина хорошо проявляет себя под руководством Андрея Шевченко, а Испания – это по-прежнему сборная самого высокого уровня.

И нас, и болельщиков ждут интереснейшие матчи».