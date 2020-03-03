ВИДЕО. Соль забил за Динамо впервые с февраля 2019 года

Сегодня «Динамо» в 21-м туре УПЛ дома принимает «Колос». После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев.

Счет в матче на 40-й минуте открыл форвард «Динамо» Фран Соль:

Для испанского форварда это первый гол за киевский клуб с февраля 2019 года. Тогда он забил в матче УПЛ против «Зари» (победа 5:0).

После этого он не мог отличиться в течение 496 минут. В нынешнем сезоне на счету Соля 1 гол и 1 голевая передача в 14 матчах за «Динамо».