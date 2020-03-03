ВИДЕО. Соль забил за Динамо впервые с февраля 2019 года

Испанский форвард не забивал больше года

  • 03.03.2020 20:49
  • 1582 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Соль забил за Динамо впервые с февраля 2019 года
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

Сегодня «Динамо» в 21-м туре УПЛ дома принимает «Колос». После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев.

Счет в матче на 40-й минуте открыл форвард «Динамо» Фран Соль:

Для испанского форварда это первый гол за киевский клуб с февраля 2019 года. Тогда он забил в матче УПЛ против «Зари» (победа 5:0).

После этого он не мог отличиться в течение 496 минут. В нынешнем сезоне на счету Соля 1 гол и 1 голевая передача в 14 матчах за «Динамо».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 03.03.2020 21:32
    0
    план на сезон виконано, можна знов по бутіках ходити
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 03.03.2020 21:23
    0
    Panama2830, 03.03.2020 21:05
    з почином...... давай Соль, там більше нікому......
    ахахахахаха, да точно некому вообще блэт, всех раздали, набрали абезьян
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 03.03.2020 21:05
    +1
    з почином...... давай Соль, там більше нікому......
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 03.03.2020 21:05
    +1
    з почином...... давай Соль, там більше нікому......
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 03.03.2020 21:32
    0
    план на сезон виконано, можна знов по бутіках ходити
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 03.03.2020 21:23
    0
    Panama2830, 03.03.2020 21:05
    з почином...... давай Соль, там більше нікому......
    ахахахахаха, да точно некому вообще блэт, всех раздали, набрали абезьян
    Ссылка
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