Xsport покажет матч сборной Украины в Кубке Дэвиса

Телеканал «Xsport» покажет матчевую встречу сборных Украины и Тайваня в рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.
Напомним, соревнования пройдут 6-7 марта в Запорожье в Дворце спорта «Юность». Начало матча 6 марта в 16:00, а 7 марта - 12:00 по Киеву.
Победители мартовского плей-офф Первой мировой группы затем будут бороться в сентябре за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021 с теми сборными, которые проиграют на отборочном этапе сезона-2020.
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Источник — XSport
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