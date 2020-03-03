Xsport покажет матч сборной Украины в Кубке Дэвиса

Телеканал «Xsport» покажет матчевую встречу сборных Украины и Тайваня в рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.

Напомним, соревнования пройдут 6-7 марта в Запорожье в Дворце спорта «Юность». Начало матча 6 марта в 16:00, а 7 марта - 12:00 по Киеву.

Победители мартовского плей-офф Первой мировой группы затем будут бороться в сентябре за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021 с теми сборными, которые проиграют на отборочном этапе сезона-2020.

ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу Кубка Дэвиса