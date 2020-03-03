ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу Кубка Дэвиса

Украинские теннисисты сыграют с командой Китайского Тайбэя

  • 03.03.2020 15:18
  • 626 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу Кубка Дэвиса
© ФТУ. Андрей Медведев

Мужская сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя.

В Запорожье тренировку провели Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов, Виталий Сачко.

Встреча Украина — Китайский Тайбэй состоится 6-7 марта в Запорожье.

ФОТО: ФТУ

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Источник — Федерация тенниса Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.03.2020 16:00
    0
    Марченко должен одиночку вытащить, а Стах с Молчановым пару!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.03.2020 16:00
    0
    Марченко должен одиночку вытащить, а Стах с Молчановым пару!!!!!!!
    Ссылка
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