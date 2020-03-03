ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу Кубка Дэвиса

Мужская сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя.
В Запорожье тренировку провели Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов, Виталий Сачко.
Встреча Украина — Китайский Тайбэй состоится 6-7 марта в Запорожье.
ФОТО: ФТУ
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Источник — Федерация тенниса Украины
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