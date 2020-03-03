ПСЖ не отпустит Мбаппе и Неймара на Олимпиаду

ПСЖ принял решение не отпускать своих лидеров, Килиана Мбаппе и Неймара, на Олимпиаду 2020 года в Токио.

Это связано с тем, что оба предстоящим летом примут участие в других крупных турнирах – Евро-2020 и Копа Америка соответственно.

ПСЖ уже сообщил Федерации футбола Франции о решении не отпускать Мбаппе на Олимпиаду. При этом сам форвард хотел принять участие в Играх.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 22 июля по 8 августа.

Ранее дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Дижон».