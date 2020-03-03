ПСЖ не отпустит Мбаппе и Неймара на Олимпиаду

Лидеры ПСЖ не поедут на Игры в Токио

  • 03.03.2020 20:14
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ПСЖ не отпустит Мбаппе и Неймара на Олимпиаду
© twitter.com/PSG_inside

ПСЖ принял решение не отпускать своих лидеров, Килиана Мбаппе и Неймара, на Олимпиаду 2020 года в Токио.

Это связано с тем, что оба предстоящим летом примут участие в других крупных турнирах – Евро-2020 и Копа Америка соответственно.

ПСЖ уже сообщил Федерации футбола Франции о решении не отпускать Мбаппе на Олимпиаду. При этом сам форвард хотел принять участие в Играх.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 22 июля по 8 августа.

Ранее дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Дижон».

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Источник — France Bleu

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