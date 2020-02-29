Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить Дижон

Парижане реабилитировались за поражение в первом круге

  • 29.02.2020 20:50
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Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить Дижон
© twitter.com/PSG_inside

В 28-м туре чемпионата Франции ПСЖ дома принимал «Дижон», от которого в первом круге потерпел сенсационное поражение 1:2.

Чемпионы Франции сумели взять более чем убедительный реванш, разгромив соперника 4:0.

ПСЖ – «Дижон» - 4:0
Голы: 1:0 – 3 Сарабия, 2:0 – 74 Мбаппе, 3:0 – 76 Икарди, 4:0 – 90 Мбаппе.

ПСЖ – Навас, Керер, Кимпембе, Бернат, Куасси (Паредес, 72), Ди Мария (Дракслер, 17), Сарабия, Гуйе, Маркиньос, Мбаппе, Кавани (Икарди, 71).

«Дижон» – Рунарссон, Кулибали (Кадис, 75), Альфонс, Мендиль, Лотоа (Амальфитано, 72), Балде, Ндонг, Агерд, Манга, Мавидиди (Саммаритано, 64), Тавареш.

Предупреждение: Бернат (16).

Благодаря этой победе ПСЖ набрал 68 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. «Дижон» с 27 очками идет 17-м.

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Источник — Sport.ua

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