В среду, 4 марта «Ювентус» в ответном матче полуфинала Кубка Италии дома примет «Милан». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ: Игра».
Первый матч в Милане завершился со счетом 1:1.
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Источник — Sport.ua
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