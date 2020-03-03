В среду, 4 марта «Ювентус» в ответном матче полуфинала Кубка Италии дома примет «Милан». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ: Игра».

Первый матч в Милане завершился со счетом 1:1.

«Ювентус» - «Милан». Прогноз и анонс на матч Кубка Италии