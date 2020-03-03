Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не верю, что хоть один тренер откажется от трофея»

Украинский наставник рассказал о Суперкубке Беларуси

  • 03.03.2020 18:59
  • 813 просмотров
  • 3 комментария
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не верю, что хоть один тренер откажется от трофея»
© Шахтер Солигорск

В преддверии матча за Суперкубок Беларуси, который состоится 4 марта в 18:30, украинский наставник Шахтера Солигорск Юрий Вернидуб рассказал о подготовке к матчу и сезону. За соперника - Динамо Брест выступают украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок. 

Вернидуб отметил, что поединок важен для его команды и они хотят завоевать трофей: «Я не любитель прогнозов. Думаю, «Динамо-Брест» готовится к этому матчу не в меньшей степени, чем мы. Пусть победит сильнейший завтра. Этим будет сказано все. В любом виде спорта есть противоборствующие стороны. Побеждает тот, кто в данный момент был готов лучше.  Я не поверю, что хоть один тренер относится к любому трофею с прохладцей. Трофей – это трофей. Тем более, что с этой игры мы начинаем сезон. Победа в этом турнире принесет психологический подъем для футболистов, тренеров, работников клуба. Точно так же и у «Динамо-Брест». Если кто-то говорит, что Суперкубок не столь важен, я не верю и не буду верить. Нужно с уважением относиться к любому сопернику. Я и вся наша команда с уважением относимся к «Динамо-Брест». Но одно дело относиться с уважением, другое – не бояться. Мы их не боимся. Выйдем и будем сражаться».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Petrov20
      Petrov20, 03.03.2020 19:27
    -2
    задолбал за 2 дня своей болтовней тренер хренов
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    grifon
    online
      grifon, 03.03.2020 19:20
    -1
    дампіку, йди вмийся, у тебе на обличчі сперма
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 19:19
    -2
    Верниберёза, какой-же ты 3,14 здунок. Ну а кто носом крутил когда фаны уже хотели видеть тебя главным тренером Допингового Клюба??? А здесь есть возможность раз в 10-ть лет взять трофей - суперкубок Юкрэйны
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