Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не верю, что хоть один тренер откажется от трофея»

В преддверии матча за Суперкубок Беларуси, который состоится 4 марта в 18:30, украинский наставник Шахтера Солигорск Юрий Вернидуб рассказал о подготовке к матчу и сезону. За соперника - Динамо Брест выступают украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Вернидуб отметил, что поединок важен для его команды и они хотят завоевать трофей: «Я не любитель прогнозов. Думаю, «Динамо-Брест» готовится к этому матчу не в меньшей степени, чем мы. Пусть победит сильнейший завтра. Этим будет сказано все. В любом виде спорта есть противоборствующие стороны. Побеждает тот, кто в данный момент был готов лучше. Я не поверю, что хоть один тренер относится к любому трофею с прохладцей. Трофей – это трофей. Тем более, что с этой игры мы начинаем сезон. Победа в этом турнире принесет психологический подъем для футболистов, тренеров, работников клуба. Точно так же и у «Динамо-Брест». Если кто-то говорит, что Суперкубок не столь важен, я не верю и не буду верить. Нужно с уважением относиться к любому сопернику. Я и вся наша команда с уважением относимся к «Динамо-Брест». Но одно дело относиться с уважением, другое – не бояться. Мы их не боимся. Выйдем и будем сражаться».